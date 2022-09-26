Новини • Мобілізація в РФ

Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

8 67026
Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Починаючи з 28 вересня росіяни мобілізаційного віку зможуть виїхати за межі країни лише за довідкою з військкомату.

Про це з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляє російське опозиційне видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільш імовірна дата запровадження заборони - 28 вересня.

Ще одне близьке до Кремля джерело каже, що обмеження запровадять після проведення псевдореферендумів. Вони, за задумом окупантів, мають завершитися 27 вересня.

Співрозмовники видання кажуть, що планується запровадити щось на кшталт "виїзних віз": поїхати з Росії можна будет лише за дозволом від війскькомата.

Також читайте: Після "референдуму" людей з окупованих територій відправлять на війну, - зрадник Балицький

Керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" адвокат Павло Чиков заявив, що росіянам вже зараз ФСБ забороняє виїзд за межі країни, і опублікував відповідні документи.

Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ 01
Росіян мобілізаційного віку з 28.09 не випускатимуть з РФ, - ЗМІ 02

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек......
    РИА «Новости».
  • Sophia-Maria Duglass
  • ALEX 13 fb91baed
    Прекрасно! Свинособаки повинні здохнуть!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини