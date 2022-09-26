Зеленський нагородив 78 військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 78 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №668/2022 глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького й "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Список нагороджених захисників України:

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БУМАЗЮКА Павла Петровича - підполковника

КУТНЬОГО Олександра Вікторовича - капітана

ЛІСОВОГО Олександра Григоровича - майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНТОНЮКА Олександра Анатолійовича - молодшого лейтенанта

ГРОХОЛЬСЬКОГО Олега Петровича - полковника

КУЧЕРЯВОГО Олександра Олександровича - підполковника

ОЛІЙНИКА Олександра Юрійовича - підполковника

САВЛЯКА Дмитра Петровича - старшого лейтенанта

СІЧКАРЯ Сергія Олександровича - капітана

ТРАЧУКА Сергія Степановича - старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

РУБЕЛЯ Вячеслава Миколайовича - старшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

БАЦЮНА Андрія Ігоровича - солдата

ВИШНЬОВСЬКОГО Артема Володимировича - старшого солдата

ГРАДОБІКА Віктора Вікторовича - молодшого сержанта

ГРИНЧУКА Олега Олександровича - старшого солдата

ГУМЕНЮКА Євгена Адамовича - головного сержанта

КАРПЕНКА Костянтина Вікторовича - сержанта

КОВАЛЬОВА Кирила Костянтиновича - сержанта

СУСА Романа Анатолійовича - молодшого сержанта

ШВАЛЮ Миколу Миколайовича - підполковника

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові (посмертно)

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АНДРУХОВА Вадима Дмитровича - солдата

БАСЮКА Володимира Анатолійовича - головного сержанта

БОЛБОВА Данила Віталійовича - солдата

ВАКАЛА Олександра Юрійовича - старшого солдата

ВОГНИСТОГО Євгенія Віталійовича - сержанта

ГОРОБЦЯ Олександра Олександровича - сержанта

КНИГУ Микиту Володимировича - капітана

МИКИТЧУКА Романа Івановича - штаб-сержанта

МОРОЗА Ігоря Олександровича - солдата

ПОЛЬОВОГО Дмитра Олександровича - старшого солдата

ПРОЦИКА Юрія Борисовича - старшого солдата

РОМАНОВА Анатолія Володимировича - солдата

РУСІНА Володимира Павловича - майстер-сержанта

СИТЮКА Романа Миколайовича - солдата

СТРІЛЬЦЯ Святослава Андрійовича - солдата

ТАРАНА Дмитра Вікторовича - солдата

ХОМУ Василя Васильовича - старшого солдата

ШИШУРАКА Сергія Миколайовича - старшого солдата

ЯВДОШЛЯРА Геннадія Олександровича - старшого солдата

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героям України та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно. ФОТОрепортаж

Нагородити орденом Данила Галицького

КОЛМИКОВА Максима Миколайовича - підполковника

ЛЕЗНОВА Олександра Сергійовича - підполковника

МАСЛОВА Олександра Івановича - полковника

МАШКОВСЬКОГО Владислава Миколайовича - полковника

РОМАШКАНА Юрія Юрійовича - підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БОГАЧЬОВА Сергія Олександровича - підполковника

БУРБІЦЬКОГО Сергія Костянтиновича - підполковника

ВАРВАРОВА Валерія Володимировича - майора

ВОВНЯНКА Вадима Станіславовича - старшого сержанта

ВОЙТЮКА Олексія Віталійовича - старшого сержанта

ГАЛУШКУ Андрія Андрійовича - молодшого сержанта

ЖИЛІНА Олександра Віталійовича - прапорщика

ЖУКА Олександра Степановича - полковника

ЗАБЄЛІНА Івана Васильовича - підполковника

ЗЕЛІНСЬКОГО Ігоря Вячеславовича - сержанта

ЗІМЕНА Олександра Івановича - підполковника

ІЛЬНИЦЬКУ Марію Олександрівну - капітана

КАМЕНЕЦЬКОГО Михайла Валерійовича - майора

КАРАМАНА Романа Дмитровича - полковника

КІРИКА Сергія Віталійовича - полковника

МАТВІЄНКА Романа Олександровича - майора

МОТРИЧА Віталія Вікторовича - штаб-сержанта

НАЗАРЕНКА Олександра Івановича — полковника

НАСЕННИКА Олександра Вадимовича - підполковника

ПЕХОВСЬКОГО Андрія Юрійовича - підполковника юстиції

ПІДГОРНОГО Олександра Миколайовича - підполковника

ПРИШЛЯКА Андрія Степановича - підполковника

РОГОЗЯНСЬКОГО Ігоря Івановича - майора

САМОЛЮКА Дмитра Анатолійовича - старшого солдата

СЕРГІЙЧУКА Петра Вікторовича - підполковника

ТІТОРЕНКА Олександра Михайловича - полковника

ТУЗА Олександра Анатолійовича - старшого сержанта

ТУМКА Дениса Миколайовича - полковника

ЦАПКА Євгена Анатолійовича - підполковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив Терехова та Синєгубова

СТЕПКА Івана Івановича - майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАНГУ Юрія Васильовича - лейтенанта

ЗЮКОВА Сергія Олександровича - підполковника

КОРДОНА Віктора Вячеславовича - лейтенанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

СТАСЮКА Віталія Анатолійовича - полковника медичної служби.