Іспанія підтримує видачу віз росіянам, які хочуть виїхати в ЄС, - міністр закордонних справ Альбарес
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Громадяни Росії, які намагаються виїхати з РФ до країн Євросоюзу, повинні мати змогу отримувати європейські візи.
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razón, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не війна проти росіян. І ми від початку чітко визначили це. Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати із країни, має бути надана можливість зробити це", - стверджує іспанський чиновник.
Європейці, на думку голови МЗС Іспанії, мають "залишити відчиненими двері" для видачі віз тим громадянам, які відповідають певним умовам.