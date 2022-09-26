Іспанія підтримує видачу віз росіянам, які хочуть виїхати в ЄС, - міністр закордонних справ Альбарес

Громадяни Росії, які намагаються виїхати з РФ до країн Євросоюзу, повинні мати змогу отримувати європейські візи.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razón, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не війна проти росіян. І ми від початку чітко визначили це. Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати із країни, має бути надана можливість зробити це", - стверджує іспанський чиновник.

Європейці, на думку голови МЗС Іспанії, мають "залишити відчиненими двері" для видачі віз тим громадянам, які відповідають певним умовам.

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