На Житомирщині скоротили комендантську годину

З 26 вересня в Житомирській області скорочують комендантську годину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОВА.

"У всіх населених пунктах Житомирської області з 26 вересня відповідним рішенням змінено час комендантської години з 23:00 до 05:00 на 24:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що у цей час категорично забороняється:

- пересування вулицями населених пунктів;

- виїзд з населених пунктів та в’їзд до них для цивільного населення.

"Обов’язковою для всіх, без винятку, є зупинка транспортних засобів на вимогу поліцейських та надання особистих документів для перевірки. Будь-яка непокора або невиконання законних вимог правоохоронців, поліцейських та військовослужбовців матиме відповідне адекватне воєнному стану реагування", - додали в обладміністрації.

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