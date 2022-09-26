Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Кіпр та Угорщина не погодилися з пропозицією запровадити обмеження на російську нафту. Санкції в ЄС вимагають одностайності, що дає кожній країні ефективне право вето", йдеться в повідомленні.
Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ.
Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.
Bloomberg зазначає, що Єврокомісія зустрілася на вихідних із країнами ЄС, щоб спробувати знайти компроміс щодо пакету обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на дії Кремля.
Перед неформальною зустріччю міністрів Євросоюзу в Празі 6 жовтня країни-члени повинні досягти попередніх домовленостей щодо нового пакету санкцій проти РФ.
За інформацією джерел видання, ЄС належить ще опрацювати багато деталей, зокрема, за якою ціною на російську нафту союзники встановлять межу.