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Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg

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Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg
Країни Європейського союзу не домовилися щодо обмеження вартості російської нафти й, імовірно, відкладуть угоду з цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

"Кіпр та Угорщина не погодилися з пропозицією запровадити обмеження на російську нафту.  Санкції в ЄС вимагають одностайності, що дає кожній країні ефективне право вето", йдеться в повідомленні.

Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ.

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Також  проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту. 

Bloomberg зазначає, що Єврокомісія зустрілася на вихідних із країнами ЄС, щоб спробувати знайти компроміс щодо пакету обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на дії Кремля.

Перед неформальною зустріччю міністрів Євросоюзу в Празі 6 жовтня країни-члени повинні досягти попередніх домовленостей щодо нового пакету санкцій проти РФ.

За інформацією джерел видання, ЄС належить ще опрацювати багато деталей, зокрема, за якою ціною на російську нафту союзники встановлять межу.

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Топ коментарі

  • Elusive Gru
    П***расы.
  • Ревизор
    Большая газовая афера (Часть 1)

    Экономика 25-сен, 19:209 4 058 0

    Пока в Германии не дошли руки до того, чтобы расследовать крупнейшую диверсию, совершенную группой Меркель не только против Германии, но и против всей Европы, Берлин прямо сейчас находит новую игру.

    Собственно говоря, диверсия была задумана и разработана не Меркель, а путиным, и в общем, надо было либо быть в доле от этой аферы, либо обладать эталонной тупостью, чтобы не рассмотреть ее не очень-то и хитрые контуры.

    Суть ее заключалась в том, что прутин готовил идеальное, смертельное оружие для Европы, а от Меркель нужна была ее алчность и преданность идеалам Штази. С этим у нее оказалось все в порядке. Алчность она продала собственному правительству просто со свистом, и там это сочли за сильный и выгодный план.

    Суть его сводилась к тому, чтобы сделать из Германии главный газовый хаб Европы, и тут даже нет смысла пояснять, что главная идея заключалась в том, чтобы вход газпромовского газа обеспечить исключительно через Германию. При запуске всех ниток перспективных газопроводов, поставки газа через Украину и Польшу должны были свестись к минимуму или полностью прекратиться.

    Меркель это не просто знала, а продвигала этот план уверенно и уперто, и никакого иного результата этот план не представлял. Профит Германии заключался в том, что весь газ она получала бы на свою территорию, а уже оттуда он должен был расходиться по большей части Европы.

    Недавно мы писали о том, что между Германией и Францией начал действовать интерконнектор - стыкующий узел, соединяющий ГТС Франции и Германии. Но после того, как было объявлено о его запуске, выяснилась пикантная деталь.

    На самом деле, сама соединительная труба уже была, но компрессорные станции были построены для перекачки газа в направлении «Германия-Франция» и вот сейчас, они были снабжены возможностью качать газ из Франции в Германию.

    Казалось бы это - не очень большое изменение, но оно говорит о многом. Как несложно догадаться, газотранспортные системы двух стран уже были настроены на то, чтобы иметь возможность получать газпромовский газ на всей территории Германии и дальше - во Францию и через нее - в соседние Швейцарию и Италию.

    И отсюда можно получить ответ на вопрос о том, почему с таким трудом двигалась инициатива Испании о строительстве интерконнектора между Испанией и Францией, чтобы Франция могла получать газ от испански СПГ и нескольких газопроводов из Африки, которые дают значительный избыток газа в самой Испании и Португалии.

    Дело в том, что до прошлого года ни Франции, ни Германии испанский газ был не нужен, поскольку готовился большой, спекулятивный фестиваль на газпромовском газе. Поэтому Германия сама блокировала строительство терминалов СПГ, а Франция находилась в перманентных контра с США - основным поставщиком для нескольких терминалов на северном побережьи Франции.

    И отсюда же вытекают корни просто эпического противостояние Берлина с Варшавой, которая почуяв неладное, стала строить свой терминал СПГ и газопровод из Норвегии «Baltic Pipe», который вступает в коммерческую эксплуатацию 1 октября.

    Это было явное нарушение планов, поскольку Берлин надеялся продавать газ и в Польшу, но поляки имеют исторические основания не доверять ни немцам, ни русским, а уж тем более - у них нет никакого доверия к их совместным проектам, а это как раз он и был.

    Ну а Германия, пользуясь своей ведущей ролью в ЕС и имея поддержку Франции, всячески давила Польшу не только в плане энергетики, но и по разным, не симметричным поводам.

    Но к чести Варшавы, поляки смогли выдержать это бешеное давление и не удивительно, что сейчас Польша является одной из самых не пострадавших стран от энергокризиса, устроенного путиным. Она сумела вовремя отскочить в сторону.

    (Окончание следует)
  • дмитрий a4f273bf
    От права ветто надо избавляться, как и от Венгрии
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