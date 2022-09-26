Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Європейський Союз карликом, а Росію гігантом у галузі енергетики та заявив, що санкції проти Кремля перетворили локальну війну в Україні на глобальну.

Про це Орбан повідомив під час виступу у парламенті Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Угорський прем'єр заявив, що в Україні йде війна, що залишилася б локальною, але західні санкції проти Росії перетворили її на глобальну економічну війну.

"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню й мирних переговорів", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що без санкцій європейська економіка відновилася би й уникла рецесії.

"В галузі енергетики ми карлики, а Росія гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який запроваджує санкції проти гіганта", – сказав Орбан.

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