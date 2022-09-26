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Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

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Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Європейський Союз карликом, а Росію гігантом у галузі енергетики та заявив, що санкції проти Кремля перетворили локальну війну в Україні на глобальну.

Про це Орбан повідомив під час виступу у парламенті Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Угорський прем'єр заявив, що в Україні йде війна, що залишилася б локальною, але західні санкції проти Росії перетворили її на глобальну економічну війну. 

"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню й мирних переговорів", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що без санкцій європейська економіка відновилася би й уникла рецесії.

"В галузі енергетики ми карлики, а Росія гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який запроваджує санкції проти гіганта", – сказав Орбан.

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Топ коментарі

  • user009
    убогие в данном случае ес и нато, которые до сих пор держат(непонятно только, зачем) венгрию, грецию и других "союзников" в своем составе
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Ватный идиот
  • Epic musikk
    Убогое.
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