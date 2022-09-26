Членство Росії у МАГАТЕ має бути припинене до моменту "дерусифікації та демілітаризації" окупованих територій України, - міністр клімату та довкілля Польщі Москва

У Польщі вимагають призупинити членство Росії у МАГАТЕ, поки російські війська не покинуть території України.

Про це написала у своєму Twitter міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми тут сидимо, райони України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути припинене. Якщо вони не виконують ці умови, їх слід виключити з організації", - наголосила міністр.

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