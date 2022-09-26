Російські картки "Мир" перестали обслуговувати в Таджикистані

Банк Таджикистану - Душанбе Сіті Банк - який посідає друге місце в країні за кількістю власників карток, заявив про технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою "Мир".

Про це повідомили у пресслужбі банку, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що збої тривають з 24 вересня. У зв'язку з цим банк припинив обслуговування карток.

"З минулої суботи Душанбе Сіті Банк наголошує на технічних неполадках у роботі з російською платіжною системою "Мир", на цей момент картки платіжної системи "Мир" не обслуговуються в банкоматах і РОS-терміналах "Душанбе Сіті", - йдеться у заяві.

При цьому про терміни поновлення роботи не повідомляється.

Раніше росЗМІ писали про DDoS-атаки українських хакерів на платіжну систему "Мир".

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