Шольц про відмову постачати танки Україні: "Ми ніколи нічого не робимо поодинці"
Про це він сказав інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
13 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?"
Як пише NYT, Шольц у відповідь на це запитання "розгнівався".
"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просять. Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", – сказав німецький канцлер.
Він додав, що саме так союзники реагують "на дуже небезпечну війну", і "абсолютно мудро ніколи не робити щось поодинці".
Також в інтерв'ю Шольц відкинув будь-які припущення про те, що США можуть вітати активізацію дій Німеччини та взяти на себе ініціативу щодо відправлення бойових танків, які складно транспортувати, особливо через океан.