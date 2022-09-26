Шольц про відмову постачати танки Україні: "Ми ніколи нічого не робимо поодинці"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи відмову ФРН постачати Україні бойові танки Leopard, сказав, що вважає "абсолютно мудрим ніколи не робити чогось поодинці".

Про це він сказав інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

13 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?"

Як пише NYT, Шольц у відповідь на це запитання "розгнівався".

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"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просять. Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", – сказав німецький канцлер.

Він додав, що саме так союзники реагують "на дуже небезпечну війну", і "абсолютно мудро ніколи не робити щось поодинці".

Також в інтерв'ю Шольц відкинув будь-які припущення про те, що США можуть вітати активізацію дій Німеччини та взяти на себе ініціативу щодо відправлення бойових танків, які складно транспортувати, особливо через океан.