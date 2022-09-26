Розблокування портів для експорту металу дозволить стабілізувати бюджет, - нардеп

Експорт металу, який можливим лише у випадку додаткового розблокування портів, дозволить стабілізувати бюджет на наступний рік.

Про це заявив народний депутат Олексій Устенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, криза в гірничо-металургійній галузі у зв’язку з руйнуванням одних підприємств та суттєвим скороченням виробництва іншими значно впливає на бюджет на наступний рік, обговорення якого нещодавно розпочато.

"Це (розблокування портів для експорту металу, - ред.) надважливо, в структурі експорту до початку повномасштабної війни основною була продукція сільського господарства та метал. І якщо по зерну відкриті зернові коридори, то по металу ситуація діаметрально інша – взагалі немає можливості експортувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, Україна підписала так звану Зернову угоду, якою було розблоковано експорт українського зерна. Це дозволило зупинити падіння національної валюти. Для подальшого укріплення гривні та стабілізації української економіки необхідно терміново розблокувати порти для експорту металу та руди. Україна раніше вже закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

АТ "Укрзалізниця" в серпні 2022 року скоротила експортні перевезення залізної та марганцевої руди на 10,7% в порівнянні з попереднім місяцем (до 1,4 млн т.), чорних металів на 11% у порівнянні з попереднім місяцем (до 275 тис. т.). У порівнянні із серпнем 2021 року перевезення руди скоротилися в 2,5 рази, металопродукції - в 5,2 разів.

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