Бельгія передасть Україні великокаліберні кулемети M2HB

Міністерство оборони Бельгії надасть Україні великокаліберні кулемети M2HB, боєприпаси до них та спорядження для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське видання Defence24.

За словами міністерки оборони Бельгії Людовін Дедондер, яку цитує видання, країна надішле новий пакет військової допомоги на €12 мільйонів. Крім кулеметів, українські військові також отримають зимове спорядження, захисні шоломи та оптику.

Також на початку 2023 року Бельгія планує передати Україні автомобілі медичної допомоги та евакуаційні машини. Загалом Бельгія вже надала Україні озброєння та іншої допомоги на €45 мільйонів, зокрема, кулемети, протитанкова зброя та медичне обладнання.

Додамо, M2HB виготовляється бельгійською компанією FN і належить до сімейства американських кулеметів калібру 12,4 мм системи Браунінга.

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Раніше Бельгія виділила 8 млн євро для нелетальної допомоги українським військовим.

Крім того, бельгійські волонтери передали три карети швидкої допомоги підрозділам Військово-Морських Сил ЗСУ.