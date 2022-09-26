Мешканця Димера підозрюють у співпраці з окупантами, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, підозрюваний у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора Димерського комбінату комунальних підприємств". Працюючи на цих псевдопосадах, він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також приймав мешканців громади.



Як зазначається, за клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



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