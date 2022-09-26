Данія профінансує проєкт з документування воєнних злочинів РФ в Україні

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод оголосив про створення проєкту з документування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від самого початку вторгнення РФ в Україну пріоритетом Данії було притягнення до відповідальності винних у звірствах. Я пишаюся тим, що за допомогою цього проєкту тепер ми можемо з данської сторони допомогти забезпечити збирання доказів для розслідування. Надзвичайно важливо провести судові процеси і зрештою засудити злочинців", - заявив Кофод.

Повідомляється, що МЗС Данії виділяє 8 мільйонів крон громадській організації DIGNITY, яка вестиме цей проєкт. Він буде зосереджений на навчанні представників українського суспільства належним методам збирання та зберігання доказів, які будуть використовуватися під час розгляду воєнних злочинів РФ в Україні у національних та міжнародних кримінальних судах. Також буде зроблено наголос на делікатному поводженні з постраждалими та свідками.

"Разом з нашими українськими партнерами ми можемо зробити конкретні та позитивні зміни посеред жахів війни", — переконаний керівник DIGNITY Расмус Грю.

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