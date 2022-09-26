Україна може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу в поточному сезоні, - Лапій

У поточному епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 і грипу, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Є підстави вважати, що грип цього сезону до нас повернеться, і ми зустрінемося з так званою твіндемією, тобто одночасними епідеміями COVID-19 та грипу", - сказав Лапій в інтерв'ю агентству.

Голова НТГЕІ пояснив, що передумовою для твіндемії зараз може стати факт стримування грипу раніше за рахунок карантинних заходів, які діяли в Україні до військового вторгнення РФ для боротьби з пандемією COVID-19.

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"У минулі два роки ті заходи, які були впроваджені для запобігання COVID-19: маски, карантинні заходи, дистанційне навчання тощо, дуже добре стримували грип. Тому в сезоні 2020-2021 і 2021-2022 року фактично грипу у нас не було. Втім, довго так продовжуватися не може, бо рано чи пізно ми все одно повернемося до звичного життя, до спілкування, до школи. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу "прогуляли", тож очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії. І зараз може бути реалізований сценарій твіндемії", - сказав він.

Лапій зазначив, що якщо людина одночасно хворіє на ці два захворювання, це значно погіршує прогноз, а ризик смерті збільшується вдвічі.