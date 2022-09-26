Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

Оперативне Командування "Півддень" оприлюднило інформацію, що знищені всі три дрони-камікадзе, які російські окупанти спрямували на Одесу ввечері 26 вересня.