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Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

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Оперативне Командування "Півддень" оприлюднило інформацію, що знищені всі три дрони-камікадзе, які російські окупанти спрямували на Одесу ввечері 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у офіційному повідомленні ОК "Південь".

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе.Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - підкреслюється у повіомленні.

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Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили 01

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Панас Стець
    Так тримати!
  • Владимир Николенко 123e1460
    Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
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