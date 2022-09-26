Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили
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Оперативне Командування "Півддень" оприлюднило інформацію, що знищені всі три дрони-камікадзе, які російські окупанти спрямували на Одесу ввечері 26 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у офіційному повідомленні ОК "Південь".
"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе.Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - підкреслюється у повіомленні.