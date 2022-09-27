Наша авіація завдала 28 ударів по противнику. Вражено 20 районів зосередження живої сили, 7 позицій ЗРК, 3 склади з боєприпасами, - Генштаб
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок "Урал", в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.
"Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.