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Кремль готується відправити на війну українців із захоплених територій, - ISW

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Кремль готується відправити на війну українців із захоплених територій, - ISW
Влада РФ може близько 1 жовтня оголосити анексію окупованих територій України. Це потрібно, щоб в рамках осінньої призовної кампанії примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже Міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.

Водночас Кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.

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Зусилля Кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.

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Також у звіті повідомляють, що:

  • Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання безпілотниками, можливо вбивши іранських інструкторів.
  • Українські війська продовжували наступ на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.
  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях у рамках контрнаступної кампанії на півдні.
  • Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і на захід від Донецька.
  • Кремль, можливо, розглядає питання про офіційне закриття своїх кордонів або формальне обмеження пересування чоловіків боєздатного віку всередині країни, щоб краще провести часткову мобілізацію.
  • Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних "референдумів" про анексію, посилаючись на грубо сфальсифіковані дані про явку.
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Топ коментарі

  • Stepan Nakonechnyi
    Якщо це українці, то вони знають в яку сторону стріляти.
  • Радость
    Все закономірно і старе як світ, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу...
  • DmitrySviridon ad49c275
    Так Украинцы сразу перейдут с оружием на сторону Украины.
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