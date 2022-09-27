ЗСУ знищили ворожу баржу та три "Панцирі-С1" в районі Херсону, - ОК "Південь"

Обстановка в південній операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. В складі сил та положенні ворога змін не відбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції та прифронтові територіальні громади з різних видів озброєння. Протягом дня завдано 4 авіаційні та 1 ракетний удар.

Під вогнем важкої артилерії знов опинився Марганець. Зруйновано приватний гараж, поранено цивільну людину.

Також зазначається, що Кривий Ріг ворог атакував ракетою повітряного базування Х-59. Поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об’єкту. Через суттєве пошкодження летовища і устаткування, його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає.

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", нашою авіацією завдано 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту без зміну складу, району плавання й загроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".