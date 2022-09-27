ЗСУ знищили ворожу баржу та три "Панцирі-С1" в районі Херсону, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції та прифронтові територіальні громади з різних видів озброєння. Протягом дня завдано 4 авіаційні та 1 ракетний удар.
Під вогнем важкої артилерії знов опинився Марганець. Зруйновано приватний гараж, поранено цивільну людину.
Також зазначається, що Кривий Ріг ворог атакував ракетою повітряного базування Х-59. Поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об’єкту. Через суттєве пошкодження летовища і устаткування, його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає.
"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
За даними ОК "Південь", нашою авіацією завдано 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці", - йдеться у повідомленні.
Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки.
Корабельне угруповання ворожого флоту без зміну складу, району плавання й загроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".