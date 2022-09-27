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Аеророзвідники збирають 1 млн грн на дрон - "око з небес". РЕКВІЗИТИ

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Аеророзвідники збирають 1 млн грн на дрон - "око з небес". РЕКВІЗИТИ
Більшу частину суми вже зібрано, але потрібно ще трохи коштів.

Про це пише у фейсбуці захисник України Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

"На болотах мокшанських збирається орда. Час і нам готуватися до важкої і пекельної зустрічі цих покидьків. Очі в небі, а краще ох#рєнні очі в небі - гарантія зустрічі і палких привітань для цих падлюк на дистанції, не даючи їм змоги дістатися нашої піхоти", - написав він.

Дрон DJI Matrice 300RTK (H20) потрібен підрозділу аеророзвідки 72ї бригади. Такий апарат вже був у розвідників, і вони кажуть, що обсяг його роботи - неоціненний.

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Ворошнов сам вклав в купівлю дрона 100 тис. грн. Приблизно таку ж суму вдалося зібрати за кілька днів завдяки донатам.

"З ваших донатів у гривнях на МОНОбанку (45 600) і на карту Приват (46 800), ще трохи докинули і придбали $2500 готівкою. ... Заразом з валютними донатами і моєю часткою в 100К грн - ми впритул наблизились до суми в $6000", - написав він.

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Таким чином, для купівлі дрона потрібно зібрати ще $1000.

Долучитися до покупки "ока з небес" можна за наступними реквізитами:

  • Приват карта (грн) створена на ім'я Миколи Ворошнова: 4731 2196 3149 2364
  • Моно Банка: https://send.monobank.ua/jar/5JjJqXSionКартка банки: 5375 4112 0092 2685
  • PayPal: [email protected]
  • SWIFT USD: 4731 2196 3054 3613 VOROSHNOV MYKOLA 01001, Ukraine,city Kyiv,street Andriia Abolmasova,building 6,flat x UA503052990000026208895837090 JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X Correspondent account 0011000080 JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
  • SWIFT EURO: 5168 7520 1716 8678 VOROSHNOV MYKOLA 01001, Ukraine,city Kyiv,street Andriia Abolmasova,building 6,flat x UA053052990262066400935309677 JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X Correspondent account 623-160-5145 J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

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