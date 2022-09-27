Аеророзвідники збирають 1 млн грн на дрон - "око з небес". РЕКВІЗИТИ

Більшу частину суми вже зібрано, але потрібно ще трохи коштів.

Про це пише у фейсбуці захисник України Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

"На болотах мокшанських збирається орда. Час і нам готуватися до важкої і пекельної зустрічі цих покидьків. Очі в небі, а краще ох#рєнні очі в небі - гарантія зустрічі і палких привітань для цих падлюк на дистанції, не даючи їм змоги дістатися нашої піхоти", - написав він.

Дрон DJI Matrice 300RTK (H20) потрібен підрозділу аеророзвідки 72ї бригади. Такий апарат вже був у розвідників, і вони кажуть, що обсяг його роботи - неоціненний.

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Ворошнов сам вклав в купівлю дрона 100 тис. грн. Приблизно таку ж суму вдалося зібрати за кілька днів завдяки донатам.

"З ваших донатів у гривнях на МОНОбанку (45 600) і на карту Приват (46 800), ще трохи докинули і придбали $2500 готівкою. ... Заразом з валютними донатами і моєю часткою в 100К грн - ми впритул наблизились до суми в $6000", - написав він.

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Таким чином, для купівлі дрона потрібно зібрати ще $1000.

Долучитися до покупки "ока з небес" можна за наступними реквізитами: