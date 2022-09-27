Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57 750 осіб, 261 літак, 224 гелікоптери, 2 306 танків, 1 378 артсистем та 4 881 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 57 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 57750 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 2306 (+16) од,

бойових броньованих машин - 4881 (+24) од,

артилерійських систем - 1378 (+9) од,

РСЗВ - 331 (+1) од,

засоби ППО - 175 (+3) од,

літаків - 261 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7),

крилаті ракети - 241 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.