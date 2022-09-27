Рашисти масовано обстрілювали населені пункти Харківщини, багато пошкоджень, є загиблі, - Синєгубов

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

"У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки "Іскандеру". Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей", - інформує Синєгубов.

Сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу.

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

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"Триває розмінування території Харківщини. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. ЗСУ своїм вогнем завдають ворогу відчутних втрат", - додає очільник регіону.