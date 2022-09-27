Сьогодні зранку знищено три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
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Сьогодні, 27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.
Як повідомлялось, за добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе.