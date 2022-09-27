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Сьогодні зранку знищено три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

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Сьогодні зранку знищено три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
Сьогодні, 27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Як повідомлялось, за добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
  • Димитрий CrimeaBandera
  • Валентина Саюн c856325a
    На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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