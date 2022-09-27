395 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 776 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
"26 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка. Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами м. Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей. 26 вересня у результаті артилерійського обстрілу військами РФ м. Красногорівка Донецької області поранено дівчинку 13 років", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.