Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ
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Російська влада ухвалила рішення дозволити піший перехід через кордон до Грузії на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії.
Про це повідомили в регіональному відділі МВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
Там пояснили, що приплив машин серйозно наростає.
"На КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", - додали в МВС.