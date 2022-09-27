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Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ

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Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуть на пункті пропуску у Північній Осетії на кордоні з Грузією, - МВС РФ
Російська влада ухвалила рішення дозволити піший перехід через кордон до Грузії на КПП "Верхній Ларс" у Північній Осетії.

Про це повідомили в регіональному відділі МВС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

 Там пояснили, що приплив машин серйозно наростає.

"На КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", - додали в МВС. 

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Поздравляю, кацапы!
    *************?
    Главное всегда говорить: "я политикой не интересуюсь".
    Это - верный путь погибнуть от минометного ранения в брюшную полость где-нибудь в лесах на севере Луганщины или в степях Херсонщины, держа в руках собственные кишки.
    Ещё раз поздравляю!
  • Nov
    ловить живцов
  • Stanislav Bryzhyk
    Карма.
    Сильно прагнули української землі - всі ляжете в неї, суки.
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