Держпідприємство в РФ купує йод на фоні ядерних погроз Кремля. СКРІНШОТ

Російське держпідприємство "Фармзахист" закупило калій йод на 5 млн рублів.

Відповідний тендер оголосив науково-виробничий центр "Фармзахист" Федерального медико-біологічного агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Закупівля термінова: оголосили про неї 26 вересня, закінчитися вона має 30-го.

На сайті вказано, що ця компанія робить закупівлі йоду щорічно, але на це не робили жодного акценту.

Попередня сума тендерів становила приблизно таку ж саму суму - 3,2 млн рублів за поточним курсом.

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