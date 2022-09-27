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Майже 100 тисяч росіян втекли до Казахстану після оголошення часткової мобілізації, - МВС республіки

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Майже 100 тисяч росіян втекли до Казахстану після оголошення часткової мобілізації, - МВС республіки
Майже 100 тисяч росіян приїхали до Казахстану з 21 вересня, коли було оголошено часткову мобілізацію в РФ.

Точна цифра - 98 тисяч, її сьогодні оприлюднило МВС республіки, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Казахстану Токаєв закликав уряд країни подбати про росіян, які знову прибули.

"В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість із них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне і гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів", - заявив він, уточнивши, що хоче провести з Москвою переговори з цього питання.

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Топ коментарі

  • Olga Boggart ee51475d
    Що ж, Казахстан можна привітати! Ім, схоже, мало було нащадків "подніматєтєй целіньі".
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ще 400000 виїдє і план по мобілізації виконаний.
  • Ksenia VB
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