Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ
Про це повідомила керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
На сьогодні існують два ключові способи відібрати українські активи в росіян, причетних до агресії. Перший - це конфіскація в кримінальному провадженні. Другий - накладення санкції у вигляді конфіскації активу. Між цими інструментами є ключова відмінність - час. Якщо для конфіскації активів у рамках кримінальних проваджень знадобляться роки, то для конфіскації за санкціями, згідно з чинним законодавством, відведено 10 днів.
"Арешт у кримінальній справі - явище тимчасове. Практика показує, що інколи достатньо зняти арешт з майна на кілька годин, аби переписати його на іншу особу чи просто зняти гроші з рахунків. Шлях конфіскації через санкції -теж непроста процедура, але вона дає можливість набагато швидше, протягом кількох місяців, стягнути актив на користь держави та вкласти кошти в перемогу. За своєю природою санкція - це контрзахід, тобто наша відповідь на агресію", - наголошує Олена Щербан.
Проте приняття закону про санкції не означає, що його будуть виконувати. За словами представниці ГО "Центр протидії корупції", в Україні його вже четвертий місяць ігнорують.
"За цей час, що минув із 24 травня, санкції було накладено на 892 особи, з них лише кілька - бізнесмени, а у решти активів в Україні практично немає. Тому на практиці з майже дев’ятисот осіб ми маємо лише один задоволений позов про стягнення активів російського олігарха Євтушенкова. Але це ще не найгірше. За ці місяці держава навіть не спромоглася накласти санкцію з блокування на ключові активи російських бізнесменів. Без блокування процес конфіскації через Мін’юст і ВАКС неможливо навіть розпочати", - зазначає Олена Щербан.
Проте досі українська влада віддає перевагу рештам у рамках кримінальних справ із примарною конфіскацією в фіналі. Російські посадовці, олігархи, пропагандисти фігурують чи не в сотнях епізодів. Шлях кримінальних проваджень може виявитися не просто тривалим і малоефективним, а й навіть ризикованим, йдеться в публікації.
Серед яскравих прикладів - численні справи щодо корупції та інших злочинів експрезидента Януковича та його оточення. За вісім років, які пройшли з Революції Гідності, немає жодного вироку. Проте в процесі розслідування цих злочинів роками зникали міжнародні санкції щодо зазначених осіб та самі активи в Україні, які потенційно можна було б забрати на користь держави.
"Проблеми з кримінальними справами Януковича та його поплічників виникли перш за все внаслідок банального "злиття" таких справ правоохоронцями. Десь це відбувалося через корупцію, десь через бажання "віджати" такі активи", - підкреслює Олена Щербан.
Ще один приклад - справа ексміністра Злочевського. Українська Генпрокуратура не надала британським колегам доказів незаконного походження понад 23 млн дол. ексміністра, тому в Британії з них було знято арешт.
"На цьому тлі численні повідомлення про арешти й передачу в АРМА активів росіян у рамках кримінальних проваджень замість санкцій виглядають, радше, як натяк на можливість перемовин із росіянами, ніж як реальне бажання відібрати. При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян", - пише Олена Щербан.
При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян. Ніщо не заважає швидко конфіскувати активи росіян через санкції, відправивши кошти на армію, і далі скільки потрібно розслідувати їхні злочини та притягувати до кримінальної відповідальності. Інакше росіяни мають чудову можливість не лише уникнути кримінальної відповідальності, а й зберегти при цьому всі свої активи.
Як зазначив у своєму Telegram голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, сума, яку недоотримала Україна через непрацюючий закон - 2,5 млрд доларів. Ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ.
"Для усвідомлення суми нагадаю, що на байрактари Притули українці назбирали 16 млн доларів. 16 млн проти 2,5 мільярда доларів путінських олігархів, які РНБО/ОП ніяк не помічають", - написав Шабунін.