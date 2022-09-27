Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів, - ЗМІ

В офісі президента не поспішають із конфіскацією активів російських олігархів.

Про це повідомила керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

На сьогодні існують два ключові способи відібрати українські активи в росіян, причетних до агресії. Перший - це конфіскація в кримінальному провадженні. Другий - накладення санкції у вигляді конфіскації активу. Між цими інструментами є ключова відмінність - час. Якщо для конфіскації активів у рамках кримінальних проваджень знадобляться роки, то для конфіскації за санкціями, згідно з чинним законодавством, відведено 10 днів.

"Арешт у кримінальній справі - явище тимчасове. Практика показує, що інколи достатньо зняти арешт з майна на кілька годин, аби переписати його на іншу особу чи просто зняти гроші з рахунків. Шлях конфіскації через санкції -теж непроста процедура, але вона дає можливість набагато швидше, протягом кількох місяців, стягнути актив на користь держави та вкласти кошти в перемогу. За своєю природою санкція - це контрзахід, тобто наша відповідь на агресію", - наголошує Олена Щербан.

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Проте приняття закону про санкції не означає, що його будуть виконувати. За словами представниці ГО "Центр протидії корупції", в Україні його вже четвертий місяць ігнорують.

"За цей час, що минув із 24 травня, санкції було накладено на 892 особи, з них лише кілька - бізнесмени, а у решти активів в Україні практично немає. Тому на практиці з майже дев’ятисот осіб ми маємо лише один задоволений позов про стягнення активів російського олігарха Євтушенкова. Але це ще не найгірше. За ці місяці держава навіть не спромоглася накласти санкцію з блокування на ключові активи російських бізнесменів. Без блокування процес конфіскації через Мін’юст і ВАКС неможливо навіть розпочати", - зазначає Олена Щербан.

Проте досі українська влада віддає перевагу рештам у рамках кримінальних справ із примарною конфіскацією в фіналі. Російські посадовці, олігархи, пропагандисти фігурують чи не в сотнях епізодів. Шлях кримінальних проваджень може виявитися не просто тривалим і малоефективним, а й навіть ризикованим, йдеться в публікації.

Серед яскравих прикладів - численні справи щодо корупції та інших злочинів експрезидента Януковича та його оточення. За вісім років, які пройшли з Революції Гідності, немає жодного вироку. Проте в процесі розслідування цих злочинів роками зникали міжнародні санкції щодо зазначених осіб та самі активи в Україні, які потенційно можна було б забрати на користь держави.

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"Проблеми з кримінальними справами Януковича та його поплічників виникли перш за все внаслідок банального "злиття" таких справ правоохоронцями. Десь це відбувалося через корупцію, десь через бажання "віджати" такі активи", - підкреслює Олена Щербан.

Ще один приклад - справа ексміністра Злочевського. Українська Генпрокуратура не надала британським колегам доказів незаконного походження понад 23 млн дол. ексміністра, тому в Британії з них було знято арешт.

"На цьому тлі численні повідомлення про арешти й передачу в АРМА активів росіян у рамках кримінальних проваджень замість санкцій виглядають, радше, як натяк на можливість перемовин із росіянами, ніж як реальне бажання відібрати. При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян", - пише Олена Щербан.

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При цьому важливо розуміти, що санкції не виключають розслідування злочинів з боку росіян. Ніщо не заважає швидко конфіскувати активи росіян через санкції, відправивши кошти на армію, і далі скільки потрібно розслідувати їхні злочини та притягувати до кримінальної відповідальності. Інакше росіяни мають чудову можливість не лише уникнути кримінальної відповідальності, а й зберегти при цьому всі свої активи.

Як зазначив у своєму Telegram голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, сума, яку недоотримала Україна через непрацюючий закон - 2,5 млрд доларів. Ці кошти могли б піти на підтримку ЗСУ.

"Для усвідомлення суми нагадаю, що на байрактари Притули українці назбирали 16 млн доларів. 16 млн проти 2,5 мільярда доларів путінських олігархів, які РНБО/ОП ніяк не помічають", - написав Шабунін.

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