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На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу

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На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу
Компанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву компанії.

"Сьогодні увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - повідомили ввечері 26 вересня.

За кілька годин до того подібні проблеми виникли і на "Північному потоці-2". Там стався витік газу на морській ділянці біля Данії, що призвело до зниження тиску в трубі зі 105 до 7 бар.

Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".

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"Північний потік-1" запустили в експлуатацію у 2011 році, а після запуску другої нитки в 2012-му його потужність сягнула 55 млрд куб. м на рік. Акціонерами Nord Stream AG є російський Газпром (51%), німецькі Wintershall Dea AG і PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нідерландська N.V. Nederlandse Gasunie та французька ENGIE (по 9%).

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
  • Kare Resa
    Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
  • Зэлэный_Змий
    Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
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