На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу

Компанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву компанії.

"Сьогодні увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - повідомили ввечері 26 вересня.

За кілька годин до того подібні проблеми виникли і на "Північному потоці-2". Там стався витік газу на морській ділянці біля Данії, що призвело до зниження тиску в трубі зі 105 до 7 бар.

Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".

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"Північний потік-1" запустили в експлуатацію у 2011 році, а після запуску другої нитки в 2012-му його потужність сягнула 55 млрд куб. м на рік. Акціонерами Nord Stream AG є російський Газпром (51%), німецькі Wintershall Dea AG і PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нідерландська N.V. Nederlandse Gasunie та французька ENGIE (по 9%).