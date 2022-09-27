Повідомлено про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини. ФОТО
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Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської Бурятії. Він обвинувачується у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовець вчинив сексуальне насильство над п’ятдесятирічною місцевою мешканкою.
Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
"За оперативною інформацією, місце перебування ґвалтівника останнього разу фіксували у Харківській області, коли він тікав від ЗСУ", - додають в ДБР.