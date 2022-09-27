Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що безпека країни є пріоритетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"У безпосередній близькості від нас іде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми маємо насамперед думати про безпеку країни", - наголосив Токаєв.
Він заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.
Токаєв нагадав, що в нинішній непростій ситуації Казахстан займає нейтральну позицію під час голосування у міжнародних організаціях, насамперед в ООН.
"Це відповідає нашим національним інтересам", - додав він.