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Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв

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Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що безпека країни є пріоритетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"У безпосередній близькості від нас іде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми маємо насамперед думати про безпеку країни", - наголосив Токаєв.

Він заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.

Токаєв нагадав, що в нинішній непростій ситуації Казахстан займає нейтральну позицію під час голосування у міжнародних організаціях, насамперед в ООН.

"Це відповідає нашим національним інтересам", - додав він.

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Топ коментарі

  • Наталия П
    Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
    Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
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