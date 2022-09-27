Казахстан видаватиме Росії розшукуваних ухилянтів

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов заявив, що влада буде змушена видавати Росії розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян РФ у разі їхнього оголошення у розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

"У нас із Росією є договірні відносини з надання правової допомоги, з обміну засуджених і з екстрадиції злочинців. Найголовніший принцип тут - і в нас, і в Росії - це було кримінально каране діяння.

Крім того, у разі... оголошення його в розшук, ми будемо встановлювати і видавати цих осіб у порядку екстрадиції до Росії", - зазначив міністр.

Також читайте: Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв