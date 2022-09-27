Збито ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", у Херсонському районі, - ОК "Південь"

У Херсонському районі сьогодні близько 11 години збито ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент Оперативного командування "Південь".

"27 вересня, близько 11:00 години, в Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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