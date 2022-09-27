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Якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то Захід не втручатиметься, - Медведєв

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Якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то Захід не втручатиметься, - Медведєв
Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв очікує, що країни НАТО не втручатимуться в разі ядерного удару по Україні.

Про це він міркує в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уявімо, що Росія змушена застосувати найгрізнішу зброю проти українського режиму, який вчинив масштабний акт агресії, що є небезпечним для самого існування нашої держави. Вважаю, що НАТО не буде прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, хай навіть рясно забезпечується різною зброєю", - фантазує Медведєв.

Він вважає, що постачання Україні зброї західними союзниками - це лише бізнес.

"Не більше. Гинути в ядерному апокаліпсисі заокеанскі та європейські демагоги не збираються. А тому - проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті", - припускає він.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    утро? где рассол? ой ***, нужно что-то высрать в тырнеты!
  • Топ Ган
  • Старый зольдат
    Опух от алкоголизма Димон - суднО. Совсем плох старик. Особенно на голову.
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