Громадянам Болгарії рекомендовано терміново покинути Росію, - МЗС країни

Також закликають утриматися від поїздок до Російської Федерації. Це пов’язано з оголошенням часткової мобілізації в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Болгарії.

"У зв'язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до РФ і рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну, використовуючи наявні в цей час засоби пересування", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати радять громадянам Болгарії, залишаються на території РФ, виявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому з усією обережністю враховувати обставини та розвиток ситуації.

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