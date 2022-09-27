Новини • Мобілізація в РФ

Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії

8 76222
Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії
Гирло річки Нарва 38-річний чоловік перетнув вночі на SUP-борді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR

Прикордонники з'ясували, що незаконний перетин кордону стався близько першої години ночі. Чоловіка було затримано зранку 26 вересня. Його доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.

"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черги, тиснява й бійки: росіяни масово втікають до Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Dima30
    вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
  • Bobcat 614fad29
    "жить захочешь і нє так раскорячишся"
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини