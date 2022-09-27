ЗСУ визволили Куп’янськ-Вузловий - одну з найбільших залізничних логістичних розв’язок на Харківщині, - ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив звільнення від російських окупантів населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Для них (окупантів. - Ред.) було кілька принципових і важливих напрямків - Ізюм, ізюмська висота так звана. Це шлях,через який вони направляли свою техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий - це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківщини. З перших годин повномасштабної війни воно було окуповане і ворог його досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ відбили цей населений пункт і повністю фактично контролюють його", - розповів очільник ОВА.

За словами Синєгубова, кожен метр української території звільняється "досить важко, бо ворог не відступає".

"Намагається перегрупуватися, стягує резерви. Кожен такий успіх – це подвиг наших військових", - глава обладміністрації.

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