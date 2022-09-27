Лукашенко - до Путіна про ядерну зброю: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час спільного обіду з диктатором РФ Володимиром Путіним жартома запитав його, скільки той збирається жити.

Про це пише телеграм-канал Generall SVR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч Путіна й Лукашенка відбулася в Сочі. Двоє диктаторів обговорювали визнання референдумів РФ на окупованих територіях України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також про мобілізацію.

За даними каналу, Лукашенко довго слухав, мало заперечував, але в результаті пообіцяв "обміркувати все вдома".

Generall SVR стверджує, що, за даними джерел, "вже кілька тижнів Лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу та кількох європейських країн окремо. Більше того, у цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом заради дружби з Путіним Лукашенко явно не має наміру".

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Білоруський диктатор також не побоявся потролити свого російського колегу.

"Під час обіду Лукашенко в присутності кількох людей поставив несподіване запитання російському президенту: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?" Ошелешений Путін запитав, до чого це питання, Лукашенко відповів, що брязкання ядерною зброєю - добре, коли це блеф, а якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки про це говорити рано, і змінив тему", - пише канал.