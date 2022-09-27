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У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН

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Присутність країни-агресора, якою є Російська Федерація у Раді Безпеки ООН, є недоречною. У той же час правовий механізм виключення РФ із Ради безпеки ООН залишається незрозумілим.

Про це в інтерв'ю Guildhall заявив член Палати представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл, передає Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, присутність у Раді Безпеки ООН країни-агресора, в даному випадку Росії, з правом вето, є абсолютно неумісною", - заявив політик.

У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН 01

"Водночас незрозуміло, яким є юридичний механізм виключення Росії з Ради Безпеки ООН, оскільки хоча росіяни і не дотримуються міжнародних норм, ми дотримуємося. Ситуація безглузда та неумісна, але змінити її – зовсім інше питання", - підсумував Роджер Гейл.

24 вересня американські конгресмени, представники як Республіканської так і Демократичної партії звернулися до президента США Джозефа Байдена із закликом ініціювати виключення РФ із Ради безпеки ООН.

У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН 02

Також 23 вересня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна виступає за відміну права вето в системі Ради безпеки ООН.

Також читайте: Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    ну так пошлите их, чего тянете
  • user009
    а принимали рф в оон по процедуре?
  • user009
    як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
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