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Чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму через наплив українців

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Чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму через наплив українців
Станом на 30 червня 2022 року у ФРН проживало на 843 тисяч людей більше, ніж наприкінці 2021 року. Йдеться про приріст населення на один відсоток.

Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Як повідомляє видання, такий приріст спостерігався в 1992 році. Це сталося внаслідок відкриття кордонів у Східній Європі та війни в тодішній Югославії. А також у 2015 році - через міграційну кризу.

За перше півріччя 2022 року до Німеччини приїхало близько 750 тисяч українців, пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер німецької опозиції Мерц звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі", а вже наступного дня попросив вибачення

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
  • Roman Romal
    ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
    а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
  • Myko
    Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

    У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
    https://t.me/XYKYIV/23096
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