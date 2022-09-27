Окупанти почали "мобілізовувати" людей в Маріуполі, - міськрада

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі почали "мобілізацію".

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки. Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили смс, де пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі. Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає маріупольців виїжджати з окупованого міста.

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