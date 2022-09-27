Пєсков про падіння тиску на "Північних потоках": Дуже тривожні новини
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Це - дуже тривожні новини. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. У данській економічній зоні значно впав тиск", - сказав він журналістам.
"Це - абсолютно безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно занепокоєні цими новинами", - наголосив Пєсков.
Раніше у вівторок у компанії Nord Stream AG - операторі першого "Північного потоку" заявили, що одночасне руйнування трьох ниток газопроводу в Балтійському морі є безпрецедентним.
"Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", - заявили в проєктній компанії.
У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольма.
Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.