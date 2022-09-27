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Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян

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Після оголошення мобілізації до Грузії щодня прибуває близько 10-11 тис. росіян
Після оголошення у Росії військової мобілізації до Грузії через контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс" щодня прибуває близько 10-11 тисяч росіян (що вдвічі більше, ніж було зазвичай).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Гомелаурі стверджує, що зростання кількості росіян, які прибувають з Росії, не перевищує 40-45%. Він також закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами: чи потрібно заборонити в’їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України.

Дещо раніше цього дня МВС Північної Осетії повідомило, що у Росії на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс", через який росіяни масово виїжджають після оголошення мобілізації, найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.

Раніше громадянам Росії, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП "Верхній Ларс" пішки, незважаючи на те, що прикордонний пункт для цього не призначений. Рішення ухвалили через величезний затор машин, що скупчилися в очікуванні перетину кордону.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Грузини стадо баранів.
    Думають, що кацапи будуть в них гроші витрачати.
    Будуть…
    Але Грузії ті гроші боком вилізуть.
  • mrSmith
    Їм треба 2008 рік пам'ятати, а не боржомі та депортацію!
    Бо будуть вони автономією у складі абхазії!
  • Старый зольдат
    Сакартвело, я вам поражаюсь. ОНО УБИВАЛИ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ, а вы убийц, оккупантов и эти отбросы человечества, принимаете в своей стране. Шось пробздилось у князивстве Иверия. Где ваша гордость и честь, грузины?
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