Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини наразі не йдеться, - Кім

Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини напередодні опалювального сезону наразі не йдеться, хоча логістику побудували.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини напередодні опалювального сезону наразі не йдеться, хоча логістику ми про всяк випадок побудували. Ситуація різна в обласному центрі і в населених пунктах області. В місті вона складніша, бо тут переважає централізоване опалення, а в області ця мережа розгалужена, тому ризики набагато менші", - сказав Кім.

При цьому він зазначив, що у стані війни кожен має готуватися до складних умов, адже передбачити військові ризики неможливо.

Також читайте: Влада Миколаївської області має план евакуації у разі аварії на Південноукраїнській АЕС, - Кім