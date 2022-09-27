Новини • Мобілізація в РФ

Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик

1 75313
Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик
При цьому Польща не закриватиме кордони для тих росіян, які були репресовані з огляду на свої політичні переконання чи боротьбу за права людини у Росії.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.

"З іншого боку, ми не плануємо приймати російських громадян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, а тепер, коли раптом з'явилася перспектива, що зможуть не лише на словах підтримувати цей режим, але й опинитися на фронті, вони раптом стали великими демократами й планують залишити Росію. Без сумніву, ми таких людей не підтримуватимемо", - заявив Дворчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіян з "шенгеном" перестали пускати до Польщі через аеропорти й порти

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Полякам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼😕
  • Перехватчик
  • Алекс Ростиков
    Все вірно, на#уя їм цей непотріб
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини