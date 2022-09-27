Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими, - ОВА
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Менше 6% територій Харківської області залишаються окупованими російськими загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
"Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше", - зазначив очільник ОВА.
Синєгубов нагадав, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу 9 людей загинули, 5 людей дістали поранення.