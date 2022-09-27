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Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах та призначив посла на Мальті

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Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах та призначив посла на Мальті
Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом України при Мальтійському ордені за сумісництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази 27 вересня опубліковані на сайті глави держави.

Указом №671/2022  посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Крім того, Зеленський звільнив з посад посла України в Нідерландах і за сумісництвом постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Максима Кононенка, а також посла України у Швейцарії та за сумісництвом посла України в Ліхтенштейні Артема Рибченка.

Відповідні укази №669/2022 та №670/2022 також датовані 27 вересня.

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Як повідомлялося, Юраш і Кононенко були призначені послами у Ватикані та Нідерландах згідно з відповідними указами Зеленського у 2021 році, Рибченка було призначено послом України у Швейцарії згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2018 році.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так Бенядіктову треба ж уже пристроїти подалі від Києва. Бо ще почне правду розповідати, як готувались до війни, хто мав закупити м'ясо на шашлики, хто балтіку#9...
  • віктор федорович 31ee1569
    Подібні повідомлення все ще сприймаються як чорний гумор.
  • Серж Пир
    О, будет опять назначать очередных Верещуков послами
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