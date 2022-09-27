Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах та призначив посла на Мальті
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази 27 вересня опубліковані на сайті глави держави.
Указом №671/2022 посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.
Крім того, Зеленський звільнив з посад посла України в Нідерландах і за сумісництвом постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Максима Кононенка, а також посла України у Швейцарії та за сумісництвом посла України в Ліхтенштейні Артема Рибченка.
Відповідні укази №669/2022 та №670/2022 також датовані 27 вересня.
Як повідомлялося, Юраш і Кононенко були призначені послами у Ватикані та Нідерландах згідно з відповідними указами Зеленського у 2021 році, Рибченка було призначено послом України у Швейцарії згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2018 році.