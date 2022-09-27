Бійці батальйону ім. Джохара Дудаєва потребують допомоги у придбанні зимової амуніції та техніки

Батальйон імені Джохара Дудаєва потребує допомоги для підготовки до проведення зимової воєнної кампанії.

Про це повідомила вдова Джохара Дудаєва Алла, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що в 1994 році український народ прийшов на допомогу чеченцям, коли РФ почала повномасштабну війну: "В пантеон наших героїв назавжди вписані імена українських добровольців, які боролися разом з нами і віддавали свої життя за Свободу Ічкерії".

Сьогодні в Україні за Свободу і Незалежність України та Ічкерії б’ється батальйон імені Джохара Дудаєва.

"Від своїх українських друзів я дізналася, що батальйон потребує підготовки до проведення зимової воєнної кампанії. Саме від українців, бо чеченський етикет не дозволяє їм звертатися до мене по допомогу. ... Первинним завданням є підготовка до зимової кампанії розвідувально-штурмової групи "Адам" батальйону імені Джохара Дудаєва. Ця група складається з кількох десятків бійців та офіцерів. Я не можу називати точну цифру з міркувань військової таємниці. Але більшість з них потребують екіпіровки на зиму і їх необхідно терміново підготувати. Оскільки батальйон імені Джохара Дудаєва і розвідувально-штурмова група батальйону "Адам" є добровольчими, у них немає жодного фінансування з боку держави, все купується на свої гроші. Війна серйозно виснажує ресурси групи і батальйону Потреби групи складаються з зимової амуніції і техніки", - наголосила Дудаєва.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375 4115 0536 8303 (Ilya Moroz)

Приватбанк 5168757377848645 (Ілля Мороз)

Або на рахунки Міжнародного благодійного фонду "Ічкерія" в Приватбанку:

Рахунок в гривні: UA633052990000026004006233803

Рахунок в євро: UA093052990000026000046234316

Рахунок в доларах: UA183052990000026008036232018

Номер телефону: +38 063 388 65 37.

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