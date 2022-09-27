Новини • Мобілізація в РФ

П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі

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П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі
П’ятеро чоловіків вирушили до Білорусі з Санкт-Петербургу. Перетнути кордон вони не змогли - їх зняли з поїзда прикордонники.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

"З поїзда вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища та місця кожного. Один майор, два старші лейтенанти і людина чотири рядові в масках", - розповів журналістам один з цих п’яти, тридцятирічний чоловік.

Він додав, що 8 років тому закінчив військову кафедру й має звання лейтенанта запасу, але не служив в армії.

Росіянин хотів дістатися Мінська, а звідти вирушити до Стамбула. Натомість його, як і ще чотирьох чоловіків, висадили на залізничній станції Невель-2 - останній перед кордоном з Білоруссю.

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Серед тих, кого не випустили з країни, був і двадцятирічний студент.

Усім чотирьом чоловікам видали повідомлення про те, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію. За роз’ясненнями пропонують звертатися до військкомату.

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Топ коментарі

  • drowsy_cat
    "Снімают с поєзда, і посилают в нацгвардію", - шо, *****, накаркали?!
  • Перехватчик
  • Evgeny N
    😂

    А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"

    Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
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