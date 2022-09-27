П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".
"З поїзда вивели чотирьох чоловіків, прикордонники знали прізвища та місця кожного. Один майор, два старші лейтенанти і людина чотири рядові в масках", - розповів журналістам один з цих п’яти, тридцятирічний чоловік.
Він додав, що 8 років тому закінчив військову кафедру й має звання лейтенанта запасу, але не служив в армії.
Росіянин хотів дістатися Мінська, а звідти вирушити до Стамбула. Натомість його, як і ще чотирьох чоловіків, висадили на залізничній станції Невель-2 - останній перед кордоном з Білоруссю.
Серед тих, кого не випустили з країни, був і двадцятирічний студент.
Усім чотирьом чоловікам видали повідомлення про те, що виїзд заборонено на підставі закону про мобілізацію. За роз’ясненнями пропонують звертатися до військкомату.