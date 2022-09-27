Місія ООН досі не потрапила до місць, де перебувають українські полонені, - голова місії Богнер

При цьому фахівці місії безперешкодно відвідували місця інтернування російських полонених в Україні.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж звітного періоду наші спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яку контролює уряд України. З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, що контролюється збройними силами РФ або пов’язаними збройними групами", - сказала Богнер.

Також голова місії повідомила, що інформація, яку отримує Місія, свідчить про те, що для українських захисників, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров’я та безпеки.

"Вони зазнають жорстокого поводження. Крім того, принижують і їх гідність. Таке поводження з українськими військовополоненими має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування у РФ", - підсумувала вона.

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