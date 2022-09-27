США розглядатимуть звернення про притулок від громадян РФ, які тікають від мобілізації, - Білий дім

Сполучені Штати Америки розглядатимуть заяви про надання притулку від росіян, які втікають від мобілізації.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пояснила Жан-П’єр, США розмежовують дії уряду РФ, російських військових та російського народу.

"Ми бачимо, що декілька останніх днів у Росії відбуваються акції протесту. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, - незалежно від громадянства - може подати заяву на надання притулку у Сполучених Штатах, і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому", - сказала речниця.

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Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.