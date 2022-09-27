США розглядатимуть звернення про притулок від громадян РФ, які тікають від мобілізації, - Білий дім
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як пояснила Жан-П’єр, США розмежовують дії уряду РФ, російських військових та російського народу.
"Ми бачимо, що декілька останніх днів у Росії відбуваються акції протесту. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, - незалежно від громадянства - може подати заяву на надання притулку у Сполучених Штатах, і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому", - сказала речниця.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.